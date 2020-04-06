У медруководства скорой помощи Москвы подозревают коронавирус
Сегодня, 09:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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У руководителя московской скорой помощи подозревают коронавирус, помимо Николая Павлунова, инфекция может быть и у его заместителей, пишут «Новые Известия».
Сюжеты: Коронавирус
Николай Павлунов самоизолировался у себя в кабинете, сообщает РЕН-ТВ. Тест на коронавирус взяли у него, а также у его заместителей Дмитрия Гаврилова и Георгия Введенского. Результаты анализов пока неизвестны.
Напомним, ранее о заражении коронавирусом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. На своей странице в соцсети он написал, что чувствует себя хорошо, он самоизолировался у себя в кабинете, откуда ведет консультации онлайн и руководит медучреждением.
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