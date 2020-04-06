Ученые назвали эффективный способ профилактики коронавируса

По словам ученого, ничего эффективнее вакцинации в борьбе с инфекциями в мире пока не изобретено, пишут «Новые Известия».

Сейчас около 20 компаний по всему миру ведут разработку вакцины. Однако сроки тормозятся из-за того, что не выявлено животных, чувствительных к коронавирусу. Сейчас медики тестируют препараты на мышах.

При этом ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали американские и турецкие медики. По их данным, тестирование вакцины на мышах дало устойчивый результат по выработке антител. В Турции заболевших коронавирусом начали лечить переливанием плазмы крови от выздоровевших граждан. У переболевших вырабатываются антитела, которые помогают заболевшим легче справляться с инфекцией.