Ученые назвали эффективный способ профилактики коронавируса
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Самым эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация, рассказал директор по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов в эфире телепередачи «Жить здорово!».
Сюжеты: Коронавирус
По словам ученого, ничего эффективнее вакцинации в борьбе с инфекциями в мире пока не изобретено, пишут «Новые Известия».
Сейчас около 20 компаний по всему миру ведут разработку вакцины. Однако сроки тормозятся из-за того, что не выявлено животных, чувствительных к коронавирусу. Сейчас медики тестируют препараты на мышах.
При этом ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали американские и турецкие медики. По их данным, тестирование вакцины на мышах дало устойчивый результат по выработке антител. В Турции заболевших коронавирусом начали лечить переливанием плазмы крови от выздоровевших граждан. У переболевших вырабатываются антитела, которые помогают заболевшим легче справляться с инфекцией.
Карта распространения коронавируса в России
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