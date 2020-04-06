В Нижнем Тагиле на утро 6 апреля случаев коронавируса не выявлено
Сегодня, 09:34Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на утро 6 апреля в Нижнем Тагиле случаев коронавируса не зафиксировано.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле по-прежнему действует режим строгой самоизоляции — гражданам можно выходить за продуктами, в аптеку, выгуливать собак, а также ходить на работу. Напомним, вчера губернатор Свердловской области расширил список предприятий, которые могут работать во время режима строгой самоизоляции.
На сегодняшний день в России подтверждено 5 389 случаев коронавируса, в Екатеринбурге 40 заболевших.
Карта распространения коронавируса в России
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