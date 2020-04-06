В Нижнем Тагиле на утро 6 апреля случаев коронавируса не выявлено

В Нижнем Тагиле по-прежнему действует режим строгой самоизоляции — гражданам можно выходить за продуктами, в аптеку, выгуливать собак, а также ходить на работу. Напомним, вчера губернатор Свердловской области расширил список предприятий, которые могут работать во время режима строгой самоизоляции.