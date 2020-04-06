В Нижнем Тагиле появились первые случаи укусов клещами

Первый случай произошел 1 апреля. 40-летний тагильчанин обнаружил впившегося клеща, находясь в поселке Черноисточинск. Для удаления насекомого мужчина обратился к медикам. Кроме того, выяснилось, что он не привит от клещевого энцефалита, что стало показанием к экстренным мерам профилактики.

Трое из пяти пострадавших были укушены на территории коллективных садов, несовершеннолетних среди них нет. Противоклещевых прививок не было ни у кого.