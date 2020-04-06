В Нижнем Тагиле появились первые случаи укусов клещами
Сегодня, 19:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным на 6 апреля, в Нижнем Тагиле за медпомощью после укуса клещом обратились пять человек, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первый случай произошел 1 апреля. 40-летний тагильчанин обнаружил впившегося клеща, находясь в поселке Черноисточинск. Для удаления насекомого мужчина обратился к медикам. Кроме того, выяснилось, что он не привит от клещевого энцефалита, что стало показанием к экстренным мерам профилактики.
Трое из пяти пострадавших были укушены на территории коллективных садов, несовершеннолетних среди них нет. Противоклещевых прививок не было ни у кого.
Напомним, на сегодняшний день вакцинация против клещевого энцефалита временно приостановлена из-за мер по профилактике распространения коронавируса. Поставить прививки можно будет после снятия ограничительных мер.
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