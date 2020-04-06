В Свердловской области экстренное предупреждение о сильном ветре продлено еще на день
Сегодня, 16:47Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Уральские синоптики предупреждают, что 7 апреля в Свердловской области сохранится сильный ветер до 25 м/с, информирует ЕДДС Нижнего Тагила.
В связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций жителей области просят соблюдать осторожность при выходе на улицу и пользовании личным транспортом. При происшествиях звонить по телефонам МЧС — 112, 101.
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