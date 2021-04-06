Горноуральский городской округ должен 18 млн за свалки: суд удовлетворил иск «Рифея»

Горноуральский городской округ должен 18 млн за свалки: суд удовлетворил иск «Рифея»
Сегодня, 14:25Здоровье и экологияОльга ДайбоваФото: 1mediainvest.ru
Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск ООО «Компания «Рифей» к администрации Горноуральского городского округа. Задолженность за устранение свалок с территории составила 18 млн рублей.

Судебное заседание по иску ООО «Компания «Рифей» к администрации Горноуральского городского округа завершено в пользу регоператора. «Компания «Рифей» по суду требует оплатить работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории округа на 18 миллионов рублей.

С данным заявлением администрация округа не согласна. Полагая, что при расчете стоимости ликвидации 1 кубического метра мусора ООО «Компанией «Рифей» необоснованно завышена, сообщил TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников.

Как сказали TagilCity.ru, в администрацию Горноуральского городского округа обращений, связанных с рассрочкой платежа за ликвидацию несанкционированных свалок от регоператора «Рифей», не поступало.

Напомним, региональный оператор «Рифей» устранил с территории Горноуральского городского округа несанкционированные свалки, которые размещались вдоль трассы между поселками Бродово и Петрокаменское и между поселком Краснополье и деревней Темно-Осинова. Жители свозили на территорию бытовые, пищевые отходы, а также крупногабаритный мусор из-за отсутствия в населенных пунктах стационарных мест накопления ТКО. Свалки использовались в течение более 15 лет и занимали свыше 11 тысяч квадратных метров. Как сообщала пресс-служба регоператора, на объекте работала спецтехника, и в течение месяца специалисты вывезли свыше 7 тысяч кубометров отходов.

Материалы по теме:
мусорсвалкиуборка мусораГлава ГГОликвидацияНижний ТагилГорноуральский городской округРифейрегоператорсвалка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы