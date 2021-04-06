Пациента с опухолью размером с пол ноги спасли онкологи в Свердловской области

Пациента с опухолью размером с пол ноги спасли онкологи в Свердловской области
Сегодня, 11:30Здоровье и экологияФото: mzso.info
Пациента с 5-килограмовой опухолью размером с пол ноги успешно прооперировали онкологи в Свердловской области. Врачи смогли сохранить мужчине ногу, пораженную опасным новообразованием.

Огромную липосаркому — опухоль размеров в половину ноги, угрожающую жизни пациента, успешно удалили специалисты Свердловского областного онкологического диспансера. До операции мужчина не мог не только нормально передвигаться, но даже подобрать себе одежду.

Как пояснили врачи, несмотря на размер опухоли, она не затронула сосудистый пучок и практически не вросла в мышечную ткань. Хирургам удалось справиться с ней за полтора часа.

В скором времени нога пациента вернулась к нормальным размерам, двигательные функции сохранились.

Даже когда опухоль начала набирать объем, я откладывал визит к специалистам. А когда пришел на прием, уже и не надеялся, что ногу сохранят. К счастью, обошлось. Вовремя обращайтесь к врачам!»,передает слова пациента областной минздрав.

Напомним, врачи ОКБ № 1 научились выращивать печень для спасения пациентов с онкологическими заболеваниями. Методика позволяет спасать пациентов, у которых хотя бы малая часть печени не поражена.

Свердловская областьврачиобществоздравоохранениеонкология
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