Пациента с опухолью размером с пол ноги спасли онкологи в Свердловской области

Даже когда опухоль начала набирать объем, я откладывал визит к специалистам. А когда пришел на прием, уже и не надеялся, что ногу сохранят. К счастью, обошлось. Вовремя обращайтесь к врачам!»,передает слова пациента областной минздрав.