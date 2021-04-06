Первый случай заражения британским штаммом COVID-19 выявлен в Свердловской области

Первый случай заражения британским штаммом COVID-19 выявлен в Свердловской области
Сегодня, 14:17Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Первый случай заражения британским штаммом COVID-19 зарегистрирован в Свердловской области. Инфекцию привезла с отдыха за границей жительница Екатеринбурга.

Первый случай заражения британским штаммом COVID-19 официально подтвердился в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства рассказали, что штамм коронавируса привезла в конце марта с курорта в Турции женщина из Екатеринбурга. Инфицированную госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы № 40.

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Соответствующие предписания выданы в адрес министерства здравоохранения Свердловской области, ГАУЗ СО «ЦГКБ № 6». В данный момент уже установлен круг контактировавших с пациенткой лиц, информацию о них направили в управление Роспотребнадзора по региону для проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторных обследований, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в середине марта южноафриканская разновидность штамма коронавируса была обнаружена врачами в России. ВОЗ связывает новую вспышку коронавируса в мире именно с появлением новых мутаций.

Сюжеты:
Екатеринбург
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