Первый случай заражения британским штаммом COVID-19 выявлен в Свердловской области

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Соответствующие предписания выданы в адрес министерства здравоохранения Свердловской области, ГАУЗ СО «ЦГКБ № 6». В данный момент уже установлен круг контактировавших с пациенткой лиц, информацию о них направили в управление Роспотребнадзора по региону для проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторных обследований, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.