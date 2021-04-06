Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 апреля

6 апреля при замерах воздуха рядом с ж/д вокзалом в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей.

Мониторинг воздуха проводился при при температуре воздуха +6 градусов и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Показания диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида остались нулевыми. Фото: TagilCity.ru Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Напомним, 5 апреля на железнодорожном вокзале газоанализатор также не зафиксировал воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей. Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 апреля Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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