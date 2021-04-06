Потепление до +18 градусов ожидается к концу недели в Свердловской области

Температура воздуха в Свердловской области к концу недели и в выходные прогреется до +18 градусов, по данным Уралгидромета. Потеплеет за счет усиливающегося антициклона, атмосферное давление также повысится.
С 10 по 15 апреля сохранятся отрицательные ночные температуры до минус одного градуса. Днем столбик термометра поднимется до + 18 градусов. Ожидается сухая, малооблачная погода.
С 7 по 9 апреля существенных погодных изменений не предвидится. В Свердловской области 7 апреля дневные температуры воздуха составят до +9 градусов, ночные до –6 градусов. Плюсовые температуры до 11 градусов днем ожидают 8 апреля и до –3 градуса ночью. Не исключены незначительные осадки.
В 2021 году наблюдается быстрое разрушение снежного покрова на Урале. В ряде районов юга Свердловской области и Южного Урала его высота на данный момент составляет всего 1–7 сантиметров.