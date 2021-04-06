Потепление до +18 градусов ожидается к концу недели в Свердловской области

С 7 по 9 апреля существенных погодных изменений не предвидится. В Свердловской области 7 апреля дневные температуры воздуха составят до +9 градусов, ночные до –6 градусов. Плюсовые температуры до 11 градусов днем ожидают 8 апреля и до –3 градуса ночью. Не исключены незначительные осадки.