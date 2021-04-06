Уральский главврач заявил об эффективности вакцины против новых штаммов COVID-19

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что регион готов к появлению новых штаммам COVID-19. Он отметил, что два новых подтипа уже были зафиксированы на территории области.

Специалист разъяснил, могут ли люди, которые привились от коронавируса, чувствовать себя в безопасности и не опасаться новых штаммов. По нашим данным, российские вакцины эффективны в отношении этих штаммов. Привитые люди гарантированно не получат тяжелое течение заболевания, даже если заразятся,рассказал Е1 Дмитрий Козловских. Однако он отметил, что меры безопасности стоит соблюдать даже тем гражданам, которые уже привились. На сегодняшний день, по словам специалиста, был сформирован комплекс мероприятий, помогающих минимизировать угрозы и риски. Также новые штаммы почти не отличаются от обычного коронавируса. Напомним, 30 марта Нижний Тагил получил 2 380 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». А с декабря 2020 года в город в общей сложности было направлено свыше 19 тысяч доз. 170 тагильчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в местном ТЦ

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