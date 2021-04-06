В лидеры по числу смертей от короновируса 720 человек вошла Свердловская область

Опубликованные данные о количестве смертей от коронавируса за февраль 2021 года показали, что у Свердловской области один из самых высоких показателей смертности в стране.

Росстат подвел итоги за февраль 2021 года. Свердловская область по статистике, вошла в лидеры по количеству смертности от короновируса в стране и заняла четвертое место. У 316 скончавшихся причиной смерти был подтвержден COVID-19. Показатели смертности, превышающие область, наблюдаются только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Согласно данным, за февраль в регионе скончались от короновируса 720 человек. Из них вирус был обнаружен у 616 свердловчан, в 132 случаях COVID-19 был не основной причиной смерти, вирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений у 16 человек. На сегодняшний день, за все время в Свердловской области жертвами коронавируса стали 2 784 человека.

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