Из-за отравления детей хлоркой закрыт спорткомплекс в Каменске-Уральском

Выяснилось, что в комнате для подготовки воды для бассейна смешались реагенты. Из-за этого хлор выделился чрезвычайно сильно, после чего стал поступать в другие помещения через вентиляцию. Таким образом пары оказались в самом помещении бассейна, спортзала, где тренировались ребята, а также в раздевалках. Администрацию «Олимпа» планируют привлечь к ответственности по КоАП РФ.