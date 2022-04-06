Из-за отравления детей хлоркой закрыт спорткомплекс в Каменске-Уральском

Из-за отравления детей хлоркой закрыт спорткомплекс в Каменске-Уральском
Из-за отравления детей хлоркой закрыт спорткомплекс в Каменске-Уральском
Сегодня, 10:30Здоровье и экологияФото: 1MI
В Каменске-Уральском закрыли спорткомплекс, после тренировки в котором юные спортсмены оказались в больнице из-за отравления хлоркой.

Спорткомплекс «Олимп» временно закрыл Роспотребнадзор. Здесь в бассейне и соседних к нему помещениях специалисты учреждения выявили повышенное содержание хлора. Это и стало причиной попадания ребят в больницу.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора Свердловской области, 31 марта юные спортсмены почувствовали недомогание после тренировки по футболу. У всех них были замечены характерные для отравления признаки: покраснение и болезненные ощущения в глазах.

Футболистов отвезли в медучреждение. Оттуда их выписали только 1 и 4 апреля. Экспертиза специалистов Роспотребнадзора подтвердила, что находиться в «Олимпе» в настоящий момент может быть опасно для здоровья.

Выяснилось, что в комнате для подготовки воды для бассейна смешались реагенты. Из-за этого хлор выделился чрезвычайно сильно, после чего стал поступать в другие помещения через вентиляцию. Таким образом пары оказались в самом помещении бассейна, спортзала, где тренировались ребята, а также в раздевалках. Администрацию «Олимпа» планируют привлечь к ответственности по КоАП РФ.

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Каменск-Уральский
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