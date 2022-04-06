Теплыми и солнечными будут выходные в Свердловской области

Они прогреют и воздух в Свердловской области. В конце первой декады уже можно ожидать +15 градусов днем. Такая же температура продержится и на следующей неделе, причем без осадков. Однако дальнейшего потепления до конца месяца не прогнозируется. Более того, возможно небольшое похолодание.