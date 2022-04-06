Теплыми и солнечными будут выходные в Свердловской области

Теплыми и солнечными будут выходные в Свердловской области
Теплыми и солнечными будут выходные в Свердловской области
Сегодня, 10:44Здоровье и экологияФото: 1MI
Настоящая весна придет в Свердловскую область в предстоящие выходные. Погода, по прогнозам синоптиков, будет теплой, солнечной и сухой.

Ночные морозы уйдут, температура ожидается около нуля. Днем потеплеет до +10 градусов. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал «КП-Екатеринбург», что причиной потепления станут воздушные потоки с юга России.

Они прогреют и воздух в Свердловской области. В конце первой декады уже можно ожидать +15 градусов днем. Такая же температура продержится и на следующей неделе, причем без осадков. Однако дальнейшего потепления до конца месяца не прогнозируется. Более того, возможно небольшое похолодание.

Свердловская областьпогода
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