Теплыми и солнечными будут выходные в Свердловской области

Ночные морозы уйдут, температура ожидается около нуля. Днем потеплеет до +10 градусов. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал «КП-Екатеринбург», что причиной потепления станут воздушные потоки с юга России.
Они прогреют и воздух в Свердловской области. В конце первой декады уже можно ожидать +15 градусов днем. Такая же температура продержится и на следующей неделе, причем без осадков. Однако дальнейшего потепления до конца месяца не прогнозируется. Более того, возможно небольшое похолодание.