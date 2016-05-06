Рассаду лучше укрыть: в майские праздники Свердловскую область ожидают заморозки
6 мая 2016, 14:00Здоровье и экологияТимофей Данилов
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Видимо, теплая погода еще не успела окончательно обосноваться в регионе: холода вновь идут на Урал.
Свердловские синоптики выпустили метрологическое предупреждение перед очередными праздниками. Ночью 7 мая в некоторых районах области, а 8 мая практически во всех городах столбики термометров упадут до -5 градусов.
Причем холода надвигаются и к нашим соседям в Челябинской, Курганской областях и Пермском крае. Ожидается, что подморозит воздух и поверхность почвы.
Не повезло, в первую очередь, садоводам. Ведь в майские праздники многие дачники едут на свои огороды, чтобы высадить рассаду. Синоптики рекомендуют свердловчанам укрыть свои растения в морозные ночи.
Автомобилистам также стоит принять во внимание предупреждение гидрометцентра: в утренние и вечерние часы возможен гололед.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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