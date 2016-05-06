Рассаду лучше укрыть: в майские праздники Свердловскую область ожидают заморозки

Свердловские синоптики выпустили метрологическое предупреждение перед очередными праздниками. Ночью 7 мая в некоторых районах области, а 8 мая практически во всех городах столбики термометров упадут до -5 градусов.

Причем холода надвигаются и к нашим соседям в Челябинской, Курганской областях и Пермском крае. Ожидается, что подморозит воздух и поверхность почвы.

Не повезло, в первую очередь, садоводам. Ведь в майские праздники многие дачники едут на свои огороды, чтобы высадить рассаду. Синоптики рекомендуют свердловчанам укрыть свои растения в морозные ночи.

Автомобилистам также стоит принять во внимание предупреждение гидрометцентра: в утренние и вечерние часы возможен гололед.