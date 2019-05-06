172 пожара произошло на территории Нижнего Тагила в апреле
За прошедшие с начала года 4 месяца в городе произошло 299 пожаров, из них 172 приходится на апрель, сообщает ОНД и ПР. г. Н. Тагил и ГГО.
В 132 случаях в течение апреля произошли возгорания мусора и прошлогодней травы. Всего спасатели выезжали на вызовы 365 раз и в общей сложности потушили горящую траву и мусор на площади в 10 гектар. На апрель также приходится и первый лесной пожар, зарегистрированный на территории города.
Также участились случаи пожаров в коллективных садах. С 1 по 30 число сгорело 4 дачных дома, 3 бани, 1 автомобиль и 1 бесхозное строение. На территории садовых товариществ пожарные потушили 5 возгораний сухой травы и мусора. Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём.
Напомним, что в Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые подбираются к населённым пунктам. 5 мая власти областного центра запретили продавать алкоголь до особого распоряжения.