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172 пожара произошло на территории Нижнего Тагила в апреле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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172 пожара произошло на территории Нижнего Тагила в апреле

Вчера, 23:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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