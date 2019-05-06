172 пожара произошло на территории Нижнего Тагила в апреле

В 132 случаях в течение апреля произошли возгорания мусора и прошлогодней травы. Всего спасатели выезжали на вызовы 365 раз и в общей сложности потушили горящую траву и мусор на площади в 10 гектар. На апрель также приходится и первый лесной пожар, зарегистрированный на территории города.