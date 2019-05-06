В поликлинике Екатеринбурга отказывались обследовать 6-летнего мальчика
В детской поликлинике Екатеринбурга отказывались выписывать направления на обследования 6-летнему ребенку, сообщает «Уралинформбюро». Для разрешения ситуации потребовалось вмешательство депутата.
В Екатеринбурге за помощью к депутату Евгению Зяблицеву обратилась бабушка 6-летнего мальчика. Она сообщила, что ее внуку не выдают направление на обследование или госпитализацию. Ребенок, с ее слов, имеет набор заболеваний, требующих лечения. Однако получить направления к профильным врачам женщина не могла, ей отказывали, аргументируя это отсутствием необходимости. При этом ребенку становилось хуже.
Семья обращалась в частные клиники, однако проходить полный курс терапии они не могли из-за стесненности в средствах.
После вмешательства депутата ребенок был направлен в горбольницу № 9. Там осмотр врачей показал, что ребенку срочно требуется всестороннее медобследование с применением высокоточного оборудования.
По факту отказа в медпомощи Зяблицевым направлен запрос в департамент здравоохранения Екатеринбурга.