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В поликлинике Екатеринбурга отказывались обследовать 6-летнего мальчика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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В поликлинике Екатеринбурга отказывались обследовать 6-летнего мальчика

Сегодня, 14:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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