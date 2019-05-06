В поликлинике Екатеринбурга отказывались обследовать 6-летнего мальчика

В Екатеринбурге за помощью к депутату Евгению Зяблицеву обратилась бабушка 6-летнего мальчика. Она сообщила, что ее внуку не выдают направление на обследование или госпитализацию. Ребенок, с ее слов, имеет набор заболеваний, требующих лечения. Однако получить направления к профильным врачам женщина не могла, ей отказывали, аргументируя это отсутствием необходимости. При этом ребенку становилось хуже.