Для Нижнего Тагила за семь миллионов рублей закупают станцию контроля выбросов

Согласно сопроводительной документации, станция должна быть оборудована модулем экологической защиты всех измерительных приборов, систем и оборудования от внешних атмосферных воздействий при температуре атмосферы от -45 градусов по шкале Цельсия до +45 градусов, а также защитой от ветра и снега. Помимо этого, станция должна быть защищена от несанкционированного вскрытия, а интервал между профилактическими ремонтами должен составлять не менее пяти лет. Установка должна быть оборудована различными газоанализаторами. Окончание подачи заявок на аукцион — 6 апреля.

О том, что в Нижнем Тагиле планируется установка дополнительной станции мониторинга загрязнений, стало известно в середине марта. Данное мероприятие обусловлено расширением сети станций, располагающейся в 13 городах области, в том числе и в Нижнем Тагиле. Станция предназначена для замеров диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, аммиака, углеводородов и пыли.

Всего сеть насчитывает 15 станций в 13 городах области, которые за прошлый год выполнили более 1,5 миллионов измерений загрязняющих веществ.