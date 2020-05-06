Для Нижнего Тагила за семь миллионов рублей закупают станцию контроля выбросов
Центр экологического мониторинга и контроля Свердловской области через департамент госзакупок области 22 апреля разместил аукцион для покупки модульного здания автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха для города Нижний Тагил. Начальная цена контракта составляет семь миллионов рублей.
Согласно сопроводительной документации, станция должна быть оборудована модулем экологической защиты всех измерительных приборов, систем и оборудования от внешних атмосферных воздействий при температуре атмосферы от -45 градусов по шкале Цельсия до +45 градусов, а также защитой от ветра и снега. Помимо этого, станция должна быть защищена от несанкционированного вскрытия, а интервал между профилактическими ремонтами должен составлять не менее пяти лет. Установка должна быть оборудована различными газоанализаторами. Окончание подачи заявок на аукцион — 6 апреля.
О том, что в Нижнем Тагиле планируется установка дополнительной станции мониторинга загрязнений, стало известно в середине марта. Данное мероприятие обусловлено расширением сети станций, располагающейся в 13 городах области, в том числе и в Нижнем Тагиле. Станция предназначена для замеров диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, аммиака, углеводородов и пыли.
Всего сеть насчитывает 15 станций в 13 городах области, которые за прошлый год выполнили более 1,5 миллионов измерений загрязняющих веществ.
Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в 12 российских городах, в число которых вошел Нижний Тагил, планируется к 2024 году снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 20%.