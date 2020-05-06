Инфекционист допустил всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников

По его словам, возможен рост числа заболевших, но каким он будет пока неизвестно — линейным или экспоненциальным.

Эксперт отмечает, что тяжелая форма коронавируса станет массовой, если люди станут выходить на улицы, считая, что переболеют все.

Также он заметил, что на данный момент плато не предвидится, потому что для этого требуется отсутствие роста в течение нескольких недель.