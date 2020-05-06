Инфекционист допустил всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников
Сегодня, 09:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов заявил, что через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции может произойти очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщают «Известия».
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, возможен рост числа заболевших, но каким он будет пока неизвестно — линейным или экспоненциальным.
Эксперт отмечает, что тяжелая форма коронавируса станет массовой, если люди станут выходить на улицы, считая, что переболеют все.
Также он заметил, что на данный момент плато не предвидится, потому что для этого требуется отсутствие роста в течение нескольких недель.
В общей сложности в России зарегистрировано более 155 случаев заражения коронавирусом, из них скончались 1500 пациентов, более 20 тысяч — выздоровели.
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