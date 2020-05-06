Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле

Компания «Рифей» устанавливает новые контейнеры во всех районах Нижнего Тагила. Более 60 контейнеров появилось в Тагилстроевском районе города, свыше 20 — в Дзержинском районе, порядка 180 — в Ленинском. Контейнерные площадки обновляются как на территории частного сектора, так и во дворах многоквартирных домов Нижнего Тагила. Часть контейнеров под ТКО была установлена вместо сгоревших.

Установка новых контейнеров — это первый и необходимый шаг для реализации экологической реформы. Вместе с администрациями городских округов мы постепенно и планомерно приводим в порядок все контейнерные площадки, рассказал исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

В мае регоператор закупает еще 550 новых контейнеров, часть из которых установят в Нижнем Тагиле. Аналогичная работа ведется во всех населенных пунктах Северной зоны региона. Всего в 2019 году на вверенной территории региональный оператор «Рифей» установил около 3000 новых контейнеров под твердые коммунальные отходы.