Козловских: больше половины больных COVID-19 свердловчан не имеют симптомов

По словам Козловских, людям с бессимптомным течением болезни лечение не требуется, нужно лишь постоянное наблюдение за их здоровьем.

Таких пациентов планируется переводить из больниц в учреждения по типу обсервации и изоляции, где за ними обеспечат уход и присмотр. Вопрос о размещении их на квартирах пока не рассматривается.