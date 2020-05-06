Козловских: больше половины больных COVID-19 свердловчан не имеют симптомов
Сегодня, 20:11Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что более 740 больных коронавирусом (58%) в регионе не имеют симптомов болезни. В связи с этим их будут переводить из больниц, пишет «Московский комсомолец».
Сюжеты: Коронавирус
По словам Козловских, людям с бессимптомным течением болезни лечение не требуется, нужно лишь постоянное наблюдение за их здоровьем.
Таких пациентов планируется переводить из больниц в учреждения по типу обсервации и изоляции, где за ними обеспечат уход и присмотр. Вопрос о размещении их на квартирах пока не рассматривается.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей