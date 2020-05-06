Министр культуры Ольга Любимова заболела коронавирусом

По словам Усачевой, министр находится дома. Тест на коронавирус подтвердил наличие заболевания. Также она сообщила, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации речи не идет.

Напомним, ранее коронавирус подтвердился у премьер-министра Михаила Мишустина. Также диагноз подтвердился у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Все они были направлены на госпитализацию.