Министр культуры Ольга Любимова заболела коронавирусом
Сегодня, 17:05Здоровье и экологияФото: сайт Министерства культуры РФ
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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Усачева, сообщает РБК.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Усачевой, министр находится дома. Тест на коронавирус подтвердил наличие заболевания. Также она сообщила, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации речи не идет.
Напомним, ранее коронавирус подтвердился у премьер-министра Михаила Мишустина. Также диагноз подтвердился у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Все они были направлены на госпитализацию.
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