На Урале проведено более двух тысяч генетических исследований для диагностики рака
Сегодня, 17:34Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловском онкодиспансере за первый квартал 2020 года провели более двух тысяч исследований для выявления рака, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Молекулярно-генетические исследования проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По полису ОМС провели 2344 исследований.
Генетические исследования помогают узнать, какая мутация спровоцировала развитие онкозаболевания, а также подобрать эффективные лекарства. Об этом рассказала руководитель химслужбы онкодиспансера Марина Зафирова.
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