Тагильчан предупредили об аномально жаркой погоде
Сегодня, 17:46Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 6 по 10 мая в Нижнем Тагиле ожидается аномально жаркая погода, сообщили в ЕДДС города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В эти дни температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов. По данным Гисметео, температура воздуха в городе установится на отметке 23-26 градусов тепла. До конца недели тагильчан ожидает солнечная погода, без осадков.
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