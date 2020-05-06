В Екатеринбурге в горбольнице № 40 начали делать тесты на антитела к коронавирусу
Сегодня, 23:32Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В екатеринбургской больнице № 40 пациентам, больным коронавирусом, начали делать тесты на антитела к инфекции, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам одной из пациенток, у нее брали кровь на наличие антител. Согласно результатам, острая фаза заболевания уже прошла, идет процесс выздоровления. Сегодня женщину выписали домой.
Информацию о тестах на антитела подтвердили в оперативном штабе региона. Там отметили, что анализы пока берут только у медперсонала и заболевших COVID-19.
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