В Екатеринбурге в горбольнице № 40 начали делать тесты на антитела к коронавирусу

По словам одной из пациенток, у нее брали кровь на наличие антител. Согласно результатам, острая фаза заболевания уже прошла, идет процесс выздоровления. Сегодня женщину выписали домой.

Информацию о тестах на антитела подтвердили в оперативном штабе региона. Там отметили, что анализы пока берут только у медперсонала и заболевших COVID-19.