В Нижнем Тагиле за майские праздники сделано около трех тысяч исследований на COVID
Сегодня, 16:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 1 по 5 мая две лаборатории Нижнего Тагила провели 2953 исследования проб на коронавирус, обследовано 2696 человек, сообщили TagilCity.ru в Роспотребнадзоре Свердловской области.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Всего с начала приема анализов исследована 14 841 проба на COVID-19, из них 503 за последние сутки. Обследование прошли 13 996 человек, за последние сутки — 488 человек.
Напомним, в Свердловскoй облaсти выявлено 76 новых случaев заражения коронавирусной инфекцией, общее число забoлевших в регионе 1353 человека. В Нижнeм Тагиле за последние сутки новых случaев COVID-19 нет, всего в городе 22 забoлевших человека.
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