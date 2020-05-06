В Нижнем Тагиле за сутки не подтверждено новых случаев коронавирусной инфекции
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле по-прежнему составляет 22 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции в Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Так, за сутки в городе не выявлено ни одного нового случая заражения.
Из общего количества заболевших в Нижнем Тагиле, выздоровели шесть человек.
В Свердловской области, новые случаи заболевания коронавирусом подтверждены в 18 городах.
Всего за сутки число новых пациентов с подтвержденным диагнозом составило 76 человек. Общее количество заболевших в регионе — 1353 человека.
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