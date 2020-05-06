В России число заболевших коронавирусом составляет более 165 тысяч человек
Сегодня, 12:48Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за последние сутки подтверждено еще 10 559 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности на территории страны количество зараженных составляет 165 929 человек.
За последние сутки из больниц по выздоровлению выписано 1462 человек. Всего выздоровели 21 327 человек. Кроме того, за сутки зафиксировано 86 летальных случаев. Общее число скончавшихся составляет 1537 человек.
На данный момент под наблюдением медиков остаются более 227 тысяч россиян.
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