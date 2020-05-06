В Свердловской области число зараженных коронавирусом составило 1353 человека

Так, новые случаи зафиксированы на территории Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режевского городского округа, Артемовского, Рефтинского, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Богдановича, Ирбита, Каменска-Уральского, Ревды, Красноуфимска, Нижних Серег, Туринска и Арамили.

В общей сложности количество зараженных составляет 1353 человека.

Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 212. За последние сутки из больниц выписаны 30 человек.

Также сообщается, что 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 61 имеют состояние средней тяжести.

Кроме того, официально подтверждено два новых летальных случая. Общее количество скончавшихся пациентов составляет три человека.

В Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он был продлен до 11 мая. Однако накануне Евгений Куйвашев заявил о том, что этот срок увеличится еще на неделю.