В Свердловской области число зараженных коронавирусом составило 1353 человека
За последние сутки в Свердловской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 76 человек, сообщает оперативный штаб по противодействию заболевания в регионе.
Так, новые случаи зафиксированы на территории Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режевского городского округа, Артемовского, Рефтинского, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Богдановича, Ирбита, Каменска-Уральского, Ревды, Красноуфимска, Нижних Серег, Туринска и Арамили.
В общей сложности количество зараженных составляет 1353 человека.
Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 212. За последние сутки из больниц выписаны 30 человек.
Также сообщается, что 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 61 имеют состояние средней тяжести.
Кроме того, официально подтверждено два новых летальных случая. Общее количество скончавшихся пациентов составляет три человека.
В Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он был продлен до 11 мая. Однако накануне Евгений Куйвашев заявил о том, что этот срок увеличится еще на неделю.
В России по последним данным количество случаев заражения коронавирусом составляет более 165 тысяч человек. За последние сутки подтверждено более 10,5 тысяч случаев заболевания.