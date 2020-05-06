В Свердловской области после праздников вновь начнут ставить прививки
Сегодня, 19:19Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Замгубернатора Павел Креков заявил, что после майских праздников в Свердловской области возобновится прививочная кампания, сообщает «Коммерсант».
По словам вице-губернатора Павла Крекова, в ближайшее время будет принято решение о возобновлении прививочной кампании для детей, которые в этом году идут в школы и детские сады. Креков также отметил, что в регионе делаются дополнительные закупки иммуноглобулина.
В дальнейшем будем смотреть, как вернуться к традиционной сетке прививок. Где-то закупки делаются препаратов, где-то уже сделаны, сказал Креков.
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