Контейнер или обочина? Куда выкидывают мусор садоводы под Нижним Тагилом

Обломки ненужной мебели, старые вещи, которые вы видели напиханными в баки, это чаще всего новые хозяева домов выбрасывают рухлядь. Или просто кто-то капитально убирается в своем доме по весне. Если это вовремя не вывозить, то тот, у кого мусор уже не влезает в бак, выкинет его рядом, или за забор или в лесу,поделился мнением один из дачников.