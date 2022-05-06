Контейнер или обочина? Куда выкидывают мусор садоводы под Нижним Тагилом

Журналисты TagilCity.ru побывали в садовых товариществах Нижнего Тагила и выяснили, как с дачных территорий вывозят мусор и почему в некоторых случаях там образуются свалки.
В СНТ № 15 в районе Исинского тракта контейнеров для мусора нет совсем. По словам местных дачников, собор отхода осуществляется мешочным способом.
Раз в неделю приезжает машина, и мы выкидываем в нее весь скопившийся мусор. График вывоза вывешивает председатель на доске объявлений,рассказал TagilCity.ru один из садоводов.
Мешочный сбор в садах удобен тем, что нет риска скопления мусора на контейнерной площадке и следить за ее содержанием тоже не нужно. Однако недобросовестные садоводы могут выкидывать более крупный мусор на обочины дорог, где со временем образуются свалки.
У регионального оператора с этим СНТ нет договора, поэтому какие возчики и, главное, куда вывозят твердые коммунальные отходы из этого товарищества — неизвестно,сообщили в пресс-службе «Компании «Рифей».
В СНТ № 20 «Солнечный» контейнерная площадка тоже отсутствует. Бак под мусор привозят по заявке председателя, сообщила редакции дачница. Объявление о сборе мусора вывешивается на доску заранее.
Последний раз контейнер привозили примерно неделю назад. Сегодня проходила, но объявления не видела. Теперь, наверно, только после праздников будет,поделилась с журналистами женщина.
Пять пластиковых контейнеров стоят возле здания правления коллективного сада «Иса». Но мусор из них буквально вываливается, а то, что не поместилось в них, лежит рядом с контейнерами. Помимо обычных отходов здесь выброшены старые автомобильные покрышки, остатки стройматериалов, ненужная одежда и обувь. Кроме того, сами баки стоят вразброс, а контейнерная площадка не оборудована.
СНТ «Иса» — есть договор с периодичностью вывоза раз в месяц с мая по октябрь. Им нужно актуализировать договор и увеличить количество вывозов, раз идет замусоривание уже сейчас,отметили в пресс-службе «Компании «Рифей».
Похожая ситуация сложилась и в СНТ № 20 «Витязь». Отличие от предыдущего места лишь в том, что баки здесь металлические, то есть меньшей емкостью, чем пластиковые, и стоят он на оборудованной контейнерной площадке. Однако сами баки также переполнены, не вместившийся мусор свален рядом, а возле площадки лежит старая мебель.
У СНТ № 20 «Витязь» раньше был также вывоз раз в месяц по договору с апреля по декабрь. Но буквально сегодня они подали заявку, и теперь с мая у них будет проводиться вывоз два раза в месяц — 15 и 30 числа каждого месяца,сообщили в «Компании «Рифей».
В СНТ № 9 «Озерки» пластиковые контейнеры расположены прямо на въезде — чистые и пустые. Нет раскиданного мусора и вокруг них. По словам местного сторожа, отходы из баков вывозят регулярно и он почти не скапливается на площадке.
Но свалка возле сада все-таки есть, и находится она в нескольких метрах от баков, на остановке общественного транспорта. Прямо вокруг нее лежит несколько куч, в основном с пластиковыми и стеклянными бутылками. Но есть и полные мусорные пакеты.
И все же самым популярным способом утилизации мусора у дачников является его сжигание. Даже во время действия противопожарного режима на территории области идет дым с некоторых садовых участков. То, что сжечь нельзя, загружается в машины и выбрасывается в контейнер на территории СНТ или вовсе в городе по пути домой.
А вот крупногабаритный мусор недобросовестные садоводы часто оставляют в ближайшем лесу или вовсе на обочине дороги.
Обломки ненужной мебели, старые вещи, которые вы видели напиханными в баки, это чаще всего новые хозяева домов выбрасывают рухлядь. Или просто кто-то капитально убирается в своем доме по весне. Если это вовремя не вывозить, то тот, у кого мусор уже не влезает в бак, выкинет его рядом, или за забор или в лесу,поделился мнением один из дачников.
Кстати, на Исинском тракте образование несанкционированных свалок дело не редкое. Например, две таких свалки, ущерб от которых составляет почти полмиллиона рублей, придется ликвидировать Нижнетагильскому лесничеству, так как они находятся на его территории.
Чтобы подобного не происходило и сбор мусора был организованным, садоводческие товарищества, имеющие статус юридических лиц, заключают договор с региональным оператором. На сегодняшний день по Нижнему Тагилу и Горноуральскому округу заключено таких 138 договоров — 85 и 53 соответственно, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Компании Рифей».
Напомним, в прошлом году журналисты TagilCity.ru также побывали в различных тагильских садах, чтобы узнать, как там организован сбор отходов. Самыми чистыми оказались именно, те, где вывоз мусора контролирует регоператор.