Снег выпал ночью в Нижнем Тагиле

Наутро еще старая трава покрылась инеем, а также засыпало автомобили. На них снег еще не растаял.
На момент публикации температура воздуха поднялась до +1 градуса. В течение дня воздух прогреется до +6 градусов. Также ожидаются ветра до 12 метров в секунду.
После 14.00 в Нижнем Тагиле прогнозируется дождь и пасмурная погода.
Напомним, в городе ожидается потепление до +20 градусов. Уже 7 мая потеплеет до +12, а к 9 мая температура поднимется до +19 градусов. Погода прогнозируется солнечная и без дождей.