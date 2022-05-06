Снег выпал ночью в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ночью выпал снег. Температура воздуха опустилась до нулевой отметки, а также были ветра с порывами до 14 метров в секунду.

Наутро еще старая трава покрылась инеем, а также засыпало автомобили. На них снег еще не растаял. На момент публикации температура воздуха поднялась до +1 градуса. В течение дня воздух прогреется до +6 градусов. Также ожидаются ветра до 12 метров в секунду. После 14.00 в Нижнем Тагиле прогнозируется дождь и пасмурная погода. Напомним, в городе ожидается потепление до +20 градусов. Уже 7 мая потеплеет до +12, а к 9 мая температура поднимется до +19 градусов. Погода прогнозируется солнечная и без дождей.

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