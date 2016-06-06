В Нижнем Тагиле в Противотуберкулезном диспансере №3 осуществляется замена окон (ФОТО)

О работах в здании туберкулёзного диспансера в редакцию TagilCity.ru сообщил читатель.

Целая груда стекла и рам у стены диспансера. Хорошо, что нашлись средства на ремонт. Надеюсь, что окна из палат будут утилизированы должным образом написал читатель Андрей в редакцию TagilCity.ru.

Читатель приложил фотографию к своему сообщению. На фото видны деревянные рамы со стёклами и зияющие дыры оконных проёмов в здании диспансера.

Средства на проведение работ выделило Министерство здравоохранения Свердловской области. До конца июля окна ПВХ будут установлены на трёх этажах в трёх отделениях диспансера. Утилизация демонтированных окон будет осуществляться подрядчиком работ на свалке рассказал журналисту TagilCity.ru заместитель главного врача диспансера по хозяйственным вопросам – Игорь Григорьев.

Персонал медицинского учреждения заверил журналистов, что ремонт не вызывает неудобств у пациентов. Поскольку работы в здании ведутся постепенно. Кроме того, ремонт был необходим, ведь некоторые окна диспансера не заменялись в течение сорока лет.

На первом этаже окна были заменены 8 лет назад. На втором в 2014 году. В этом году окна будут заменены на оставшихся трёх этажах до конца июня. Это повысит комфорт как персонала, так и пациентов нашего диспансера поделился с журналистом TagilCity.ru Игорь Григорьев.

TagilCity.ru напоминает о том, что в настоящее время в Нижнем Тагиле уровень заболеваемости туберкулёзом остаётся высоким.

На замену окон в диспансере Министерством здравоохранения было выделено 4,5 миллиона рублей. Работы будут продолжаться в течение ещё одного месяца подытожила в разговоре с журналистом TagilCity.ru главный врач диспансера – Юлия Николаева.