Отключение холодной воды после урагана позволило избежать разлива сточных вод в Нижнем Тагиле

Напомним, в десятках домов Нижнего Тагила пропала холодная вода, а также не работала система канализации.

Меньше всего повезло жителям Вагонки, там электрические сети восстанавливали дольше, а воду удалось подать лишь к утру воскресенья, несмотря на то, что гидроузел работал.

В 17.30 в субботу я получил информацию от диспетчера о том, что полностью обесточены Черноисточинский и Верхне-Выйский гидроузлы, - рассказал заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров, цитирует Тагильский рабочий. – Соответственно, встали все объекты. Они имеют несколько электрических вводов, поэтому сотрудники быстро сориентировались и переключились на другие источники питания. Остановка была кратковременной.

Стоки накапливались в специальных резервуарах на насосных станциях. Там действовали откачивающие устройства, чтобы содержимое не затопило машинное отделение. Отключение холодной воды позволило уменьшить число стоков.

В настоящее время специалисты обследуют акваторию главных водохранилищ города на наличие стволов поваленных деревьев в воде. Ситуация стабильна, сообщает Водоканал-НТ.