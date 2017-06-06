Почти все кварталы жилых домов в Нижнем Тагиле расчищены от поваленных деревьев (ВИДЕО)
6 июня 2017, 15:20Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле полным ходом идут работы по восстановлению города после урагана. Очень сильно пострадали кварталы жилых домов.
Сюжеты: Нижний Тагил
После урагана остро стоял вопрос о скорейшей расчистке кварталов от поваленных деревьев и кусков шифера с крыш. Этот момент был затронут на совещании у главы города, которое прошло 6 июня.
Работы по расчистке кварталов проведены почти везде, проезды для машин обеспечены. Сейчас, пока, мусор складируют. Не везде есть возможность сразу вывезти сказал Егор Копысов, начальник ЖКХ.
Сергей Носов попросил обеспечить вывоз деревьев в соответствии с намеченным графиком.
Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле 03.06.2017
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