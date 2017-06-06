Почти все кварталы жилых домов в Нижнем Тагиле расчищены от поваленных деревьев (ВИДЕО)

После урагана остро стоял вопрос о скорейшей расчистке кварталов от поваленных деревьев и кусков шифера с крыш. Этот момент был затронут на совещании у главы города, которое прошло 6 июня.

Работы по расчистке кварталов проведены почти везде, проезды для машин обеспечены. Сейчас, пока, мусор складируют. Не везде есть возможность сразу вывезти сказал Егор Копысов, начальник ЖКХ.