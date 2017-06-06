Роспотребнадзор сравнил количество страдающих ожирением за 2011 и 2015 годы и пришел к такому выводу, что россияне стали болеть ожирением в два раза чаще, об этом сообщает газета «Известия».

Медики связывают увеличение количества больных с нарушением режима питания, перееданием и повышенным употреблением продуктов, содержащих сахар, и хлеба. При этом организм стал испытывать недостаток клетчатки, микро- и макроэлементов, так как в рационе стало меньше овощей и кисломолочной продукции.

Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в период с 2011 года до 2015 года выросла в 2,3 раза. Прогнозируется рост этого показателя и в дальнейшем. Наиболее высокие показатели роста заболеваемости зафиксированы в Алтайском крае, Ненецком АО, Пензенской области.

В настоящее время Россия занимает 4-е место в мире по показателям больных ожирением. Среди детского населения страны у 11,8% российских подростков есть лишний вес, у 2,3% выявлено ожирение.