В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали более двух тысяч человек
По данным на 3 июня в Свердловской области от укусов клещей пострадали 15,7 тысячи человек, неделю назад насчитывалось 13 тысяч обратившихся за помощью, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
Среди пострадавших — три тысячи детей. Наибольшее число укушенных наблюдается в Пышминском, Рефтинском, Дегтярском ГО и Ирбите. В Екатеринбурге зарегистрировано 5,3 тысячи обратившихся.
В медучреждения региона с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» доставлен 71 человек, заболевание подтверждено у двух взрослых и одного ребенка. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницы доставлены 133 человека, диагноз подтвердился у четверых взрослых и 10 детей.
В настоящий момент от клещевого энцефалита привиты 149 тысяч свердловчан, ревакцинацию прошли еще 237 тысяч человек.
По данным на конец мая этого года в Нижнем Тагиле от укусов клещей пострадали 764 человека, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.