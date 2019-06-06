В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали более двух тысяч человек

Среди пострадавших — три тысячи детей. Наибольшее число укушенных наблюдается в Пышминском, Рефтинском, Дегтярском ГО и Ирбите. В Екатеринбурге зарегистрировано 5,3 тысячи обратившихся.

В медучреждения региона с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» доставлен 71 человек, заболевание подтверждено у двух взрослых и одного ребенка. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницы доставлены 133 человека, диагноз подтвердился у четверых взрослых и 10 детей.

В настоящий момент от клещевого энцефалита привиты 149 тысяч свердловчан, ревакцинацию прошли еще 237 тысяч человек.