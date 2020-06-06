Коронавирус на предприятиях Нижнего Тагила: какова реальная цифра заболевших?

В конце мая пресс-служба «Уралвагонзавода» подтвердила информацию о двух заболевших COVID-19 начальниках вагоносборочного производства. Там же отметили, что все контактные с ними были изолированы, их количество не уточнялось. К тому моменту закончились всероссийские «коронавирусные выходные» и УВЗ работал в полном объеме.

После появления информации о заболевших на предприятии появился приказ «Об установлении нерабочих дней по отдельным производствам». В частности, с 1 по 7 июня закрытыми будут оставаться литейные и вагоносборочные цеха. Работники УВЗ сообщают об остановке производства в цехах № 630, 650, 555, 562, 320, 340.

Приказ «Об установлении нерабочих дней по отдельным производствам». Фото: vk.com/iworkforuvz

Кроме того, по словам рабочих, на предприятии усиливаются меры безопасности — введено обязательное ношение масок, дезинфекция, термометрия, и при этом проводятся постоянные проверки исполнения этих правил. Кто-то сообщает, что «весь цех хлоркой засыпают». Многих сотрудников проверяют на коронавирус, как контактных, и высаживают на самоизоляцию.

У моего напарника подтвердится коронавирус, нас как раз за два дня до этого высадили на карантин. Я ждал, что придут и возьмут мазок на инфекцию, но никого три дня не было. В итоге я позвонил сам в Роспотребнадзор на горячую линию, где мне ответили, что обо мне нет никакой информации. После этого отправили в заводскую поликлинику — звоните туда. Короче, только во вторник (спустя почти неделю) у меня взяли анализ,рассказал TagilCity.ru сотрудник предприятия.

Еще один тагильчанин в соцсетях написал о четверых заболевших.

Фото: скриншот с vk.com/iworkforuvz

Не все в порядке, по словам пациентов, и в поликлинике предприятия:

Я была на больничном, меня выписали в среду, 27 числа. Сегодня мне звонят и говорят — будут у меня брать мазок на коронавирус, потому что у терапевта, у которой я была, выявили коронавирус. И сейчас у меня вопрос — почему терапевт с вирусом работала?

Стоит отметить, что на предприятии данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

На момент подготовки публикации стало известно, что приказ «о нерабочих днях» на УВЗ продлен до 15 июня.

Редакция TagilCity.ru в течение нескольких дней пыталась выяснить точное количество зараженных сотрудников и получить комментарий от официальных ведомств, однако сделать этого в полной мере не удалось. «Уралвагонзавод» отказался предоставить данные о количестве зараженных сотрудников, а также число находящихся на карантине контактных работников, сославшись на то, что такую информацию дает только Роспотребнадзор. На вопрос о количестве закрытых цехов на предприятии также не ответили, отметив, что сейчас работа ведется в особом режиме.

Фото: ntagil.org

Для ограничения распространения инфекции в настоящее время предприятие работает в особом режиме: персонал привлекается в количестве, минимально необходимом для выполнения важных производственных задач, сформированы особые графики работы. Сотрудники, привлекаемые к работе, выборочно проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции,сообщили в пресс-службе УВЗ.

Горожане начинают говорить о «замалчивании ситуации», что начинает порождать слухи, а также панику среди тагильчан и работников.

Неизвестно, что у нас вообще происходит. Постоянные проверки, дезинфекция, закрытие цехов. Говорят, что с каждым днем заболевших все больше, а конкретной информации нет. Лишь бы паника не началась,поделился мнением работник УВЗ.

В пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области заявили, что у них нет данных по заболеваемости COVID-19 конкретно на предприятиях региона, а только по муниципалитетам. В оперативном штабе посоветовали обратиться за статистикой по зараженным на предприятие. Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин на звонок журналиста не ответил. Главврач инфекционной больницы Марина Холманских отказалась дать комментарий, сославшись на занятость.

По мнению одного из тагильских врачей, который пожелал остаться анонимным, вспышки коронавируса на «Уралвагонзаводе» нет:

Это многотысячное предприятие, целый город в городе. Другой вопрос: насколько руководство было к ней готово. Не думаю, конечно, что там сотни заболевших, больше контактных. Тут нужно организовать грамотное и быстрое тестирование сотрудников. Не факт, что остановка производства позволит снизить количество заболевших, цеха откроют — и новая вспышка. Почему предприятие замалчивает статистику, сказать не могу. Возможно — это какая-то внутренняя политика.

На другом крупном предприятии Нижнего Тагила ЕВРАЗ-НТМК количество заболевших сотрудников не скрывают. 27 мая стало известно, что коронавирус подтвержден у одного человека, еще один заболевший — в дивизионе «Урал». Где именно, не уточнялось.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

На сегодняшний день количество заболевших не изменилось. На комбинате по прежнему ведется серьезная работа по предотвращению распространения коронавируса. При возникновении ситуации с риском заражения анализируются все возможные контакты,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК.

От тагильчан и работников предприятия данных о новых заболевших СOVID-19 на НТМК также не поступало.

По итогу стало понятно, что замалчивание статистики заболевших коронавирусной инфекции на предприятиях города порождает лишь слухи и домыслы работников, а прозрачность данных поможет избежать паники.