В Нижнем Тагиле общее число зараженных COVID-19 достигло почти 270 человек
Сегодня, 13:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба Свердловской области, за сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 20 случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
За все время пандемии число случаев заражения инфекцией составило 266 человек.
В Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 249 пациентов, а общее число заболевших превысило семь тысяч человек.
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