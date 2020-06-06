В России за сутки почти у девяти тысяч человек подтвердился коронавирус
Сегодня, 12:53Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки у 8855 россиян был подтверждён коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество заболевших с начала пандемии составляет 458 689 человек, из них из больниц по выздоровления выписано 221 388 пациентов.
При этом число выздоровевших за сутки составило 8708 человек.
Кроме того, зарегистрировано 197 новых летальных случаев, а общее число скончавшихся достигло 5725 человек.
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