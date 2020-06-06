В Свердловской области подтверждено больше семи тысяч случаев заражения COVID-19
По данным оперштаба региона, в Свердловской области за прошедшие сутки было подтверждено 249 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое низкое число заболевших за неделю.
Больше всего новых заражённых находится в Екатеринбурге. Там диагноз подтверждён у 102 пациентов. Остальные заболевшие находятся в 30 населенных пунктах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.
Общее количество заболевших достигло 7179 человек.
По выздоровления из больниц выписано 169 человек. Так, общее количество выздоровевших с момента начала пандемии составляет 3166 человек.
Также оперштаб сообщает, что состояние 81 человека расценивается как тяжелое. Ещё 570 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Кроме того, в регионе подтверждено ещё два новых летальных случая. В общей сложности от коронавируса в Свердловской области скончались 39 человек.
Эта неделя в Свердловской области показала большой скачок заболеваемости коронавирусом. Самое большое число заболевших было зафиксировано 3 июня. Тогда оперштаб подтвердил 357 случаев заболевания. Режим самоизоляции на данный момент продлен до 8 июня.