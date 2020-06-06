В Свердловской области подтверждено больше семи тысяч случаев заражения COVID-19

Больше всего новых заражённых находится в Екатеринбурге. Там диагноз подтверждён у 102 пациентов. Остальные заболевшие находятся в 30 населенных пунктах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.

Общее количество заболевших достигло 7179 человек.

По выздоровления из больниц выписано 169 человек. Так, общее количество выздоровевших с момента начала пандемии составляет 3166 человек.

Также оперштаб сообщает, что состояние 81 человека расценивается как тяжелое. Ещё 570 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в регионе подтверждено ещё два новых летальных случая. В общей сложности от коронавируса в Свердловской области скончались 39 человек.