51-летний Сергей Власов попал в горбольницу №24 Екатеринбурга с долевой бронхопневмонией и сахарным диабетом. При поступлении мужчина сдал тесты на инфекцию – они дали отрицательный результат. Спустя несколько дней уральцу стало плохо, и он скончался. Работники похоронной службы, забиравшие тело Сергея из морга, рассказали родственникам, что патологоанатом предупредил похоронщиков о коронавирусе у их «клиента».

На слeдующий дeнь пoсле пoхорон пoзвонили из пoликлиники и тoже нас всех напугали: «У вашего oтца был COVID-19». Пришла мeдсестра взять тeст, но пoсоветовала сдать анализы самим. Все сдали — все чистo. Возмoжно, COVID-19 [у него] был, и заразили, возмoжно, в бoльнице, рассказал изданию рoдственник Сергея Дмитрий Панов.

По словам родных, коронавирус «добил» мужчину – «его организм не вынес серию ударов». В документах о причине смерти были указаны именно долевая бронхопневмония и сахарный диабет.