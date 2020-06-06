Родственники скончавшегося уральца обвинили медиков в сокрытии причины смерти
Родственники мужчины, умершего в ЦГБ №24 Екатеринбурга, считают, что он умер от последствий коронавируса. Однако на руки после его смерти они получили справку с совсем другой информацией, пишет Е1.
51-летний Сергей Власов попал в горбольницу №24 Екатеринбурга с долевой бронхопневмонией и сахарным диабетом. При поступлении мужчина сдал тесты на инфекцию – они дали отрицательный результат. Спустя несколько дней уральцу стало плохо, и он скончался. Работники похоронной службы, забиравшие тело Сергея из морга, рассказали родственникам, что патологоанатом предупредил похоронщиков о коронавирусе у их «клиента».
На слeдующий дeнь пoсле пoхорон пoзвонили из пoликлиники и тoже нас всех напугали: «У вашего oтца был COVID-19». Пришла мeдсестра взять тeст, но пoсоветовала сдать анализы самим. Все сдали — все чистo. Возмoжно, COVID-19 [у него] был, и заразили, возмoжно, в бoльнице, рассказал изданию рoдственник Сергея Дмитрий Панов.
По словам родных, коронавирус «добил» мужчину – «его организм не вынес серию ударов». В документах о причине смерти были указаны именно долевая бронхопневмония и сахарный диабет.
В оперативном штабе Свердловской области изданию объяснили, почему могут разниться данные в выписке и в информации, которую сообщают родственникам умерших – на получение заключения патологоанатома о причинах смерти и внесения его в статистику летальных исходов от коронавируса, требуется несколько дней. А в сложных случаях – недель.