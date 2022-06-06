Мама-терапию советуют применять для лечения детей в Нижнем Тагиле

Мама-терапию советуют применять для лечения детей в Нижнем Тагиле
Мама-терапию советуют применять для лечения детей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:05Здоровье и экологияФото: 1MI
Уникальная отечественная методика по участию матерей в профилактике заболеваемости собственных детей, мама-терапия, внедряется в Нижнем Тагиле.

Методика создана известным детским психиатром Борисом Драпкиным. Данный метод одобрен ведущими медицинскими организациями России, включая федеральное Министерство здравоохранения. Он способствует улучшению отношений матери и ребенка, недопущению стрессовых ситуаций, повышению уровня иммунитета.

Мамам маленьких детей следует периодически подходить к ним, когда они уже уснули, легко касаться их так, чтобы не потревожить сон, и тихо, полушепотом, искренне говорить добрые слова, с выражением симпатии, пожеланиями физического здоровья и душевного равновесия.

Как бы это необычно ни выглядело, если ежедневно на протяжение двух месяцев как мантру повторять ребенку фразы, исполненные веры и любви, они обязательно подействует и будут ощутимы положительные результаты, здоровье ребенка станет крепче, сообщает пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
здоровьемедициналечениемамапсихиатрияпсихология#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы