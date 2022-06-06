На дымящей лесопилке в Тагиле проведет проверку прокуратура Тагилстроевского района

На дымящей лесопилке в Тагиле проведет проверку прокуратура Тагилстроевского района
На дымящей лесопилке в Тагиле проведет проверку прокуратура Тагилстроевского района
Сегодня, 15:58Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Проверку по сжиганию древесных отходов рядом с лесопилкой на улице Индустриальная, 56 в Нижнем Тагиле проведет прокуратура Тагилстроевского района после запроса редакции TagilCity.ru.

В природоохранной прокуратуре отметили, что раньше проверок они не проводили, так как жалоб к ним от местных жителей не поступало. При этом, надзор за соблюдением законодательства об отходах, размещаемых на земельных участках, находящихся в частной собственности, должны осуществлять территориальные органы.

Для организации проверочных мероприятий копия запроса направлена в прокуратуру Тагилстроевского района Нижнего Тагила, рассказал редакции TagilCity.ru нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.

Напомним, жители Тагилстроя в Нижнем Тагила жалуются на сжигание отходов на муниципальной земле рядом с лесопилкой. По словам местного жителя, из-за дыма от кашля задыхаются не только посетители парка Металлургов, но и пациенты горбольницы № 4. После жалоб тагильчан администрация Тагилстроевского района собирается провести расширенное совещание о правильности утилизации производственных отходов.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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