Превышение нормы содержания цинка и марганца выявлено в реке Тагил

Превышение нормы содержания цинка и марганца выявлено в реке Тагил
Превышение нормы содержания цинка и марганца выявлено в реке Тагил
Сегодня, 21:37Здоровье и экологияФото: 1MI
В реке Тагил, откуда вода попадает в тагильский пруд, обнаружено опасное содержание цинка и марганца.

Анализ воды произведен федеральным государственным бюджетным учреждением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На данный момент опубликованы данные за январь-февраль. Согласно им, в реке Тагил цинка и марганца так много, что вода из-за их переизбытка потенциально может нанести экосистеме и принести вред для здоровья людей.

Январские замеры показали, что на устьевом участке реки Шайтанка, верхнего притока Тагила, вблизи с Нижним Тагилом, цинка в разы больше, чем в норме - 0,116 мг/дм³. А в феврале также в Тагилке, но уже поблизости с городом Верхний Тагил, в ходе оценки состояния гидросферы выявлена многократно превосходящая норму концентрация марганца - 0,493 мг/дм³.

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