Превышение нормы содержания цинка и марганца выявлено в реке Тагил

Январские замеры показали, что на устьевом участке реки Шайтанка, верхнего притока Тагила, вблизи с Нижним Тагилом, цинка в разы больше, чем в норме - 0,116 мг/дм³. А в феврале также в Тагилке, но уже поблизости с городом Верхний Тагил, в ходе оценки состояния гидросферы выявлена многократно превосходящая норму концентрация марганца - 0,493 мг/дм³.