Экологическое состояние питьевых водоёмов Нижнего Тагила оценила специальная комиссия (ФОТО)

29 июня с 9 до 16 часов представители различных ведомств и организаций оценивали состояние городских водохранилищ. Причиной созыва комиссии стали жалобы жителей Нижнего Тагила на качество питьевой воды.

В составе комиссии присутствовал заместитель Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области – Вячеслав Тюменцев. Кроме него в комиссию вошли представители «Водоканала», чиновники Администрации города и другие компетентные лица, сообщают экологи.

По словам экологов, зам. министра признал, что дамба, защищавшая Черноисточинский пруд от стоков из посёлка, в настоящее время разрушена.

Очевидно, что без восстановления дамбы и последующего обустройства канализации в посёлке, любые меры по очистке водохранилища будут бесполезны. Потому, это один из первых приоритетов рассказал представитель Координационного совета по вопросам экологии и сохранения культурного наследия – Андрей Волегов.

По словам экологов, комиссия подтвердила проблемы, на которые ранее обращали внимание экологи и неравнодушные горожане. На фотографиях комиссии можно видеть мёртвую рыбу и сине-зелёные водоросли, являющиеся показателем неблагополучия водоёма.

Фото Координационного совета по вопросам экологии и сохранения культурного наследия

Итоговая резолюция комиссии по состоянию питьевых водоёмов Нижнего Тагила будет составлена в течение этой недели. Городские экологи планируют, что в неё войдут предлагаемые ими пути решения экологических проблем.