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Из-за тошноты одного из детей в лагерь «Санатория Руш» под Нижним Тагилом направлен специалист Роспотребнадзора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за тошноты одного из детей в лагерь «Санатория Руш» под Нижним Тагилом направлен специалист Роспотребнадзора

6 июля 2016, 13:05Здоровье и экологияПавел Щербина
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