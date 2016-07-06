Из-за тошноты одного из детей в лагерь «Санатория Руш» под Нижним Тагилом направлен специалист Роспотребнадзора

Женщина прислала в редакцию письмо следующего содержания:

В детском оздоровительном лагере «Санатория Руш» в 12 отряде, для самых младших, вспышка кишечной инфекции. У более чем половины отряда рвота со вчерашнего дня. Роспотребнадзор поставлен в известность по телефону, реакции на происшествие пока нет.

Руководство лагеря информацию о массовом заболевании детей опровергло:

Ничего подобного. Воспитанники детского лагеря «Санаторий Руш» массово не обращались за медицинской помощью. Если у кого-то возникает недомогание, ему немедленно оказывается медицинская помощь рассказала главный врач «Санатория Руш» Нина Волкова.

Позднее женщина, сообщившая о вспышке, рассказала журналисту, что на недомогание дети жаловались лично ей.

Позавчера один мальчик жаловался на боли в животе. Сегодня девочка рассказала, что ночью её тошнило. Моя внучка в отряде с ними – она здорова. На ночь я забираю её из лагеря, так как живу неподалёку рассказала бабушка одной из воспитанниц 12 отряда.

Обеспокоенная жалобами детей женщина обратилась в Роспотребнадзор. Его специалисты приняли информацию к сведению. Лагерь проинспектирует специалист.

Информация от женщины к нам действительно поступила. В настоящее время она проверяется. Известно, что к медикам обращался один ребёнок с жалобой на рвоту. Инфекционного заболевания у него диагностировано не было. Об аналогичных случаях информации также не поступало. Но поскольку лагеря находятся под нашим пристальным вниманием, в «Санаторий Руш» решено направить специалиста из Нижнего Тагила, чтобы он разобрался в ситуации на месте прокомментировала ситуацию пресс-служба Управления Роспотребнадзора Свердловской области.