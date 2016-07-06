Заросли ядовитого сорняка растут в опасной близости от многоквартирных домов Нижнего Тагила (ФОТО)

Они сообщали о том, что ядовитое растение распространяется на пересечении улиц Зари и Калинина. В сообщении о проблеме на сайте Администрации от 05.07.2016 говорится о том, что до 25 июня чиновники Администрации обещали ликвидировать опасные заросли. Однако этого не произошло.

В настоящее время, по сообщениям местных жителей, заросли распространились от дома №106 на ул. Зари, далее по ул. Калинина до ул. Круговая.

Как можно видеть на фотографиях, сделанных жителями Вагонки, высота ядовитых растений составляет до трёх метров.

Борщевик растёт вдоль новых коттеджей по ул. Круговая, если ехать на Кедр - то справа. И далее, вплоть до поворота к домам на улицу Зари у стоянок и гаражей. Высота метра по 3 сообщила жительница Вагонки.

Согласно «Практическому пособию по борьбе с гигантскими борщевиками», изданному в Дании и переведённому Зоологическим и Биологическим институтами РАН, человеческая деятельность способствует распространению гигантских борщевиков: они нередко обитают в придорожных канавах и по обочинам. Автомобили переносят семена на большие расстояния на покрышках.

Тот же источник говорит о том, что прикосновение к растениям этого вида чревато ожогами. Вещества, содержащиеся в маслах борщевика, резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

Жители Вагонки опасаются того, что если в этом году проблема не будет решена, то в 2017 году заросли опасных растений захватят дополнительные площади.

Отсутствие принятия мер в отношении опасных растений – это нарушение административного законодательства. Нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000, согласно ст. 10.1 КоАП РФ.

В приёмной Администрации Дзержинского района сообщили, что ситуация находится под контролем, однако оперативный комментарий получить не удалось.