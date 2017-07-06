МЧС будет предупреждать жителей России о предстоящих катаклизмах через соцсети
6 июля 2017, 14:00Здоровье и экология
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Чтобы предупредить о надвигающихся неблагоприятных природных явлениях как можно больше людей, МЧС будет публиковать сообщения в популярных социальных сетях.
Сюжеты: Нижний Тагил
В последнее время в России происходит все больше природных катаклизмов. МЧС приходится привлекать все больше различных сил и средств, чтобы заранее оповещать об этом людей.
Одним из способов предупреждения выбраны соцсети, через которые россияне смогут получать информацию заблаговременно.
На оставшееся летнее время синоптики не дают благоприятных прогнозов, поэтому об ураганах, грозах, граде и других стихийных явлениях пользователи интернета смогут узнавать в своих социальных сетях, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, ураган, прошедший в Нижнем Тагиле 3 июня, принес много разрушений и большой ущерб.
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