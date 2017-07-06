МЧС будет предупреждать жителей России о предстоящих катаклизмах через соцсети

В последнее время в России происходит все больше природных катаклизмов. МЧС приходится привлекать все больше различных сил и средств, чтобы заранее оповещать об этом людей.

Одним из способов предупреждения выбраны соцсети, через которые россияне смогут получать информацию заблаговременно.

На оставшееся летнее время синоптики не дают благоприятных прогнозов, поэтому об ураганах, грозах, граде и других стихийных явлениях пользователи интернета смогут узнавать в своих социальных сетях, сообщает «Уралинформбюро».

Напомним, ураган, прошедший в Нижнем Тагиле 3 июня, принес много разрушений и большой ущерб.