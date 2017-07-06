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Штраф 200 000 назначен руководству екатеринбургской больницы за нарушение сроков установки дизеля-генератора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф 200 000 назначен руководству екатеринбургской больницы за нарушение сроков установки дизеля-генератора

6 июля 2017, 15:05Здоровье и экология
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