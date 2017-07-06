Штраф 200 000 назначен руководству екатеринбургской больницы за нарушение сроков установки дизеля-генератора

Для обеспечения автономного энергоснабжения в больницах необходима установка дизель-генераторов. При отключении электроэнергии их наличие становится жизненно важным для тяжело больных людей. Особенно такая нужда ощущается при проведении операций и других медицинских процедур.

В екатеринбургской больнице №7 такое оборудование должно было появиться еще к 16 ноября 2016 года, но до сих пор этого не произошло, сообщает «Комсомольская правда».

В связи с нарушением сроков установки необходимого энергоснабжающего оборудования в отношении больницы прокуратурой было возбуждено административное дело. Решением суда медицинское учреждение получило штраф в размере 200 000 рублей.

Напомним, на важную проблему нехватки автономного электропитания в медицинских учреждениях обратил внимание мэр Нижнего Тагила, когда 3 июня в городе прошел ураган. После этого он дал распоряжение соответствующим службам решить ее в соответствии с требованиями больниц.